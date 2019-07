Volvo Italia è Park Ambassador della Biblioteca degli Alberi di Milano

Il progetto green della Biblioteca degli Alberi nel quartiere Porta Nuova di Milano offre a Volvo la possibilità di condividere alcuni valori fondamentali del marchio. In primo luogo, la Biblioteca degli Alberi va nella direzione della salvaguardia dell’Ambiente che da sempre caratterizza l’azione di Volvo.

Inoltre, Volvo mette sempre al centro delle proprie scelte le Persone, intese come individui e collettività, con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita. Appare dunque evidente l’affinità con le finalità del progetto Biblioteca degli Alberi, che punta a essere un polmone in grado di dare ai cittadini respiro rispetto agli stress della quotidianità, nonché un luogo destinato a coinvolgere le persone attraverso stimolanti esperienze culturali ed educative.

Infine, Il sostegno al progetto della Biblioteca degli Alberi, con il tramite importante della Fondazione Riccardo Catella, non fa che ribadire la collaborazione fattiva che Volvo Car Italia ha stretto con la città di Milano e con la sua Amministrazione grazie anche al Volvo Studio, situato a pochi passi dalla Biblioteca degli Alberi. Il Volvo Studio Milano è, e sarà a lungo, un punto di riferimento per la città e la volontà di Volvo Car Italia è quella di rafforzare il legame con Milano. Ne costituisce una riprova anche il progetto Milano Future City sostenuto da Volvo e presentato in occasione della Milano Design Week nello scorso mese di aprile.

In qualità di Park Ambassador, Volvo sarà attiva fin dai primi appuntamenti in calendario nel mese di settembre, a cominciare dal concerto della Filarmonica della Scala, per continuare con i pic-nic con musica e gli appuntamenti del ciclo di workshop BAM Street Art.

“Siamo orgogliosi di essere Park Ambassador della Biblioteca degli Alberi,” dichiara Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia. “Siamo attenti alle esigenze della Persona al fine di garantirne, attraverso le proprie scelte, la migliore qualità di vita. In questa ottica, appare evidente come per Volvo Car Italia sia doveroso dare alla città che ospita una nostra importante sede – e quindi alle persone che vivono nel quartiere di Porta Nuova – il nostro contributo per una migliore vivibilità. Perché un parco come la Biblioteca degli Alberi significa rispetto verso l’Ambiente, uno dei valori cardine di Volvo, ma anche attenzione alle esigenze delle famiglie; ad esempio, lo si può vedere come luogo sicuro e formativo per i bambini.”

Volvo Car Italia sostiene l’iniziativa della Biblioteca degli Alberi anche sulla base di un senso di responsabilità etica che è vincolo imprescindibile. Volvo opera da un lato per minimizzare il proprio impatto sull’ambiente che la circonda e da un altro per massimizzare il proprio effetto positivo anche in senso civico sull’ambiente stesso. Il tutto attraverso iniziative concrete. Oltre alla Biblioteca degli Alberi, costituisce un esempio di tale approccio il progetto LifeGate Plasticless per eliminare la plastica dai nostri mari sposato da Volvo Car Italia lo scorso anno e che sta portando alla posa di cestini Seabin mangia-plastica in numerosi porti italiani grazie anche alla partecipazione e al sostegno diretto della rete delle Concessionarie Volvo in Italia.

A livello globale, a guidare le scelte di Volvo ci sono la Vision 2020 per l’azzeramento degli incidenti mortali a bordo di nuove Volvo e il massiccio programma di elettrificazione della gamma di auto Volvo che sta portando Volvo a essere uno dei principali attori di questa rivoluzione tecnologica.

Volvo Studio Milano, finestra su valori di brand e mobilità sostenibile

Il Volvo Studio è un concept globale di Volvo Car Group che trova a Milano la prima applicazione. Il Volvo Studio Milano è stato inaugurato nel corso del 2017 ed è concepito come un raffinato ed elegante ambiente di ispirazione scandinava nel quale il pubblico incontra Volvo e i suoi valori entrando in un mondo fatto di tecnologia innovativa, sicurezza e attenzione all’ambiente, design, eleganza e lusso scandinavo. La Casa automobilistica racconta sé stessa e raccoglie le opinioni del pubblico sugli scenari della mobilità di domani.

In tal senso, il Volvo Studio Milano vuole essere una finestra sulla città di Milano a favore della Mobilità Sostenibile. Da sempre la città è simbolo del gusto, del design e della moda, Milano è oggi anche un esempio di sviluppo urbanistico efficace. Da qui la scelta di aprire proprio nel cuore della nuova città il primo Volvo Studio, nel quale raccontare il viaggio di Volvo verso la mobilità del futuro.