Volvo, presenta una nuova gamma di automobili compatte della serie 40

Volvo alza il velo su due nuove concept car che indirizzano il marchio svedese verso una nuova, audace direzione, contrassegnando il lancio ufficiale della sua strategia globale per le vetture di piccole dimensioni.

I due nuovi prototipi della Serie 40 dimostrano per la prima volta in che modo Volvo intenda espandersi nel vasto e redditizio mercato globale delle vetture di lusso di piccole dimensioni con una gamma di veicoli che abbinano linea e interni innovativi a tecnologie di punta per quanto riguarda connettività, elettrificazione e guida autonoma.

Le nuove concept car saranno le prime a essere basate sulla nuova Architettura Modulare Compatta (CMA - Compact Modular Architecture) di Volvo, sviluppata appositamente per vetture più compatte e per garantire maggiore libertà ai progettisti e agli ingegneri della Casa, che si possono così spingere in direzioni nuove e più audaci.

La strategia relativa alle vetture compatte costituisce un elemento essenziale del processo di trasformazione globale di Volvo, attualmente in corso a livello produttivo e finanziario. La Casa automobilistica svedese sta al momento attuando un ambizioso piano di rivitalizzazione che concorrerà a riposizionare il marchio nei prossimi quattro anni, così da consentirle di competere con i suoi concorrenti diretti nel mercato globale delle vetture di lusso.

In linea con l’impegno preso dalla Casa relativamente all’elettrificazione dell’intero portafoglio di prodotti, la nuova gamma internazionale di vetture di piccole dimensioni di Volvo includerà un veicolo ad alimentazione esclusivamente elettrica, oltre che varianti dei propulsori ibridi plug-in Twin Engine. Volvo prevede di arrivare a vendere complessivamente fino a 1 milione di automobili elettrificate a livello mondiale entro il 2025.

Oltre a linea audaci e a diverse opzioni di propulsore elettrico, le nuove vetture offriranno anche una gamma completa di innovativi servizi di connettività, cui si aggiungono il pacchetto standard di sistemi di sicurezza più avanzato al mondo e un design pionieristico degli interni all’insegna del gusto scandinavo.

La nuova strategia globale per le compatte di Volvo segue quello relativo all’ottimo andamento rilevato nei primi mesi dell’anno in termini di vendite e redditività.

Per i primi tre mesi dell’esercizio 2016 la Casa automobilistica svedese ha annunciato un incremento anno su anno del fatturato pari al 24%, per un totale di 41,7 miliardi di SEK, con un utile operativo di 3,1 miliardi di SEK e un margine operativo pari al 7,5%. Le vendite globali nel primo trimestre del 2016 sono aumentate dell’11,9%, arrivando a 120.591 unità consegnate. Volvo ha un obiettivo di vendita a medio termine pari a 800.000 vetture all’anno, partendo dalle 503.000 del 2015.