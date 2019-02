Volvo XC40 vince il premio novità dell'anno per i lettori di Quattroruote

Volvo XC40 con il 12,3% dei voti espressi dai lettori della rivista e del sito web di Quattroruote è stata eletta "Novità dell’Anno 2019", Volvo XC40 ha preceduto nelle preferenze del pubblico BMW Serie 3, seconda classificata con il 10,5% delle preferenze, e Suzuki Jimny che con 10,2% di voti si è aggiudicata il terzo posto.

È la prima volta che la Volvo si aggiudica il riconoscimento di Quattroruote. Volvo XC40 succede nell’albo d’oro del premio di Quattroruote all’Alfa Romeo Stelvio, regina dell’edizione 2018 del concorso.

Il premio ‘Novità dell’Anno’ fu introdotto dalla rivista Quattroruote nel gennaio del 2000 con l’obiettivo di far assegnare ai propri lettori un riconoscimento per la vettura più significativa al debutto nei dodici mesi precedenti. Il premio risponde all’esigenza di designare la vera beniamina del pubblico scelta in una rosa di modelli selezionata dalla redazione tra i più importanti e popolari. A inaugurare l’albo d’oro del premio fu l’Audi TT Roadster.

Particolarmente significativo il dato relativo al traffico del network Quattroruote, dal quale derivano i voti che sanciscono il premio, il cui traffico si è attestato nel 2018 a una media mese pari a 5,8 milioni di utenti unici.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento”, ha commentato a caldo Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia, che ha ritirato per Volvo il premio al Quattroruote Day. “XC40 è un modello di importanza strategica per Volvo, che ci ha dato e ci sta dando grandi soddisfazioni e che il pubblico italiano ha subito dimostrato di capire e apprezzare. Con XC40 è stata lanciata anche la rivoluzionaria formula di abbonamento Care by Volvo e non è un caso che anche su questo fronte l’Italia abbia ottenuto risultati da primato. Sono certo che l’arrivo delle motorizzazioni ibride, ormai imminenti, non farà che aumentare il favore degli automobilisti italiani”, ha concluso Crisci.

Volvo XC40, un SUV di successo

Il riconoscimento attribuito da Quattroruote chiude idealmente un anno iniziato trionfalmente da XC40, nominata Auto dell’Anno 2018 in occasione del Salone dell’Automobile di Ginevra 2018 (la prima vittoria di Volvo Cars, Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, nel prestigioso premio).

Volvo XC40 ha fissato un nuovo standard di riferimento nel segmento dei SUV compatti di lusso per quanto riguarda design, connettività e tecnologia di sicurezza. Volvo XC40 è il primo modello basato sulla architettura modulare compatta per i veicoli sviluppata da Volvo Cars (CMA), destinata a essere la base di tutte le prossime vetture compatte della gamma, incluse quelle a propulsione esclusivamente elettrica. I dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida della XC40 includono i sistemi di Volvo Cars Pilot Assist, City Safety, Run-off Road per la protezione dei passeggeri e la riduzione delle conseguenze in caso di uscita dalla carreggiata, Cross Traffic Alert con supporto alla frenata e la telecamera a 360° per facilitare le manovre di parcheggio in spazi ristretti.

XC40 è inoltre caratterizzata da un design ingegnoso all’interno dell’abitacolo, che si presenta ricco di nuove soluzioni di stivaggio ed estremamente funzionale nello sfruttamento degli spazi nelle portiere e sotto i sedili: include un alloggiamento speciale per i telefoni con possibilità di ricarica induttiva, un gancio estraibile per borse di piccole dimensioni e un contenitore per rifiuti estraibile collocato nel tunnel fra i sedili.

Con il modello XC40 Volvo ha inoltre lanciato l’innovativo servizio in abbonamento denominato Care by Volvo, che consente di avere accesso alla vettura pagando un canone fisso mensile invece che acquistandola. Il pensiero dietro la formula Care by Volvo intende far sì che avere un’automobile sia semplice tanto quanto avere un cellulare. La XC40 è anche la prima Volvo ad avere una funzionalità di car sharing, che viene abilitata attraverso la tecnologia a chiave digitale di Volvo e la sua piattaforma di servizi in connettività Volvo On Call. I possessori della XC40 possono condividere facilmente la vettura con amici e familiari, senza dover consegnare fisicamente le chiavi dell’auto.