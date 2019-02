Volvo XC90, con il restyling arrivano le motorizzazioni ibride

Volvo rinnova il SUV XC90, aggiungendo una nuova motorizzazione in grado di ridurre i consumi che segna un passo ulteriore nell’ambiziosa strategia di elettrificazione della Casa.

La Volvo XC90 offre per la prima volta l’avanzato sistema Volvo di frenata con recupero di energia cinetica, che è accoppiato con il motore a combustione interna per creare una nuova motorizzazione elettrificata integrata, identificata dalla nuova sigla ‘B’.Questa nuova motorizzazione elettrificata consente fino al 15 per cento di risparmio di carburante e di riduzione delle emissioni nella guida in condizioni di traffico reale.

Il nuovo sistema brake-by-wire interagisce con il sistema di recupero dell’energia e riduce il consumo di carburante e le emissioni recuperando energia cinetica in fase di frenata.L’introduzione delle nuove varianti della XC90 siglate ‘B’ rappresenta un passo decisivo per Volvo Cars nella direzione della propria ambiziosa strategia di elettrificazione.

All’esterno, la rinnovata XC90 presenta migliorie di dettaglio alla pluri-premiata linea esterna con nuovi cerchi, inediti colori di carrozzeria e una nuova e moderna griglia frontale, oltre ad altri dettagli.

All’interno, rimane invariato il design pluri-premiato ma l’aggiornamento più significativo consiste nel fatto che l’auto può essere ordinata con diverse configurazioni. Dalla variante Excellence a quattro posti al SUV a sette posti ideale per gli spostamenti con la famiglia, fino a una nuovissima versione a sei posti, così da andare incontro al meglio a preferenze e stili di vita diversi. Nuovi materiali per gli interni, incluso uno speciale tessuto misto lana, aumentano ulteriormente le opzioni di personalizzazione.

Basata su una piattaforma sviluppata internamente e dotata del nuovo sistema di propulsione e della più avanzata tecnologia di sicurezza Volvo, la XC90 ha contrassegnato l’inizio del rinnovamento operativo e finanziario di Volvo Cars. Questo modello ha segnato il debutto del nuovo, fiero volto del marchio Volvo caratterizzato dai proiettori ribattezzati “Martello di Thor”, introducendo al tempo stesso l’Architettura di Prodotto Scalabile.

Le tecnologie e le innovazioni lanciate in anteprima mondiale sugli altri modelli della Serie 90 e 60 di Volvo fra il 2015 e il 2019 hanno trovato applicazione sulla XC90. Si può dunque affermare che il SUV top di gamma di Volvo non abbia fatto che evolversi dal momento del suo debutto, arrivando a vendere finora oltre 320.000 esemplari che sono destinati a diventare molti di più.

Per quanto riguarda la tecnologia di sicurezza attiva, la XC90 è ora in grado di offrire un supporto al guidatore sia attraverso il dispositivo City Safety sia con il sistema Blind Spot Information System. Il sistema City Safety con frenata automatica resta ancora l’unico dispositivo di sicurezza sul mercato in grado di rilevare la presenza di pedoni, ciclisti e animali di grandi dimensioni.

Il sistema Oncoming Lane Mitigation, inizialmente introdotto con la XC60, è ora disponibile anche sulla XC90, mentre la tecnologia Cross Traffic Alert è stata ottimizzata e offre ora anche la frenata automatica.

Tutte queste tecnologie, insieme alla scocca di sicurezza che costituisce il cuore della tecnologia di sicurezza passiva, fanno della XC90 una delle auto più sicure oggi in circolazione e sottolineano l’incessante impegno di Volvo Cars per la realizzazione di vetture che offrano la massima sicurezza possibile.

Mentre la XC90 è stata la prima Volvo dotata di integrazione con Apple Carplay, ora viene garantita anche la compatibilità con Android Auto. Il sistema di infotainment Sensus è stato oggetto di numerosi aggiornamenti negli ultimi anni, tutti trasferiti alla XC90. Ove disponibile, viene integrato nella XC90 anche il servizio di musica in streaming Spotify.

Il Model Year 2020 della XC90 entrerà in produzione a maggio presso lo stabilimento di Torslanda, in Svezia, e può essere ordinato sin da ora in tutti i mercati mondiali di distribuzione dei prodotti a marchio Volvo.