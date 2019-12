VR Design Evaluation System: il nuovo progetto di Hyundai e KIA

Presentato al Centro di Ricerca e Sviluppo di Namyang, in Corea del Sud, il Virtual Reality Design Evaluation System, progetto che rientra in un piano da 12,8 milioni di dollari, ha già dato dimostrazione di garantire un significativo miglioramento nello sviluppo dei veicoli. Grazie alla riduzione dei tempi e dei costi di produzione Hyundai e KIA potranno così reindirizzare le risorse in ricerca e sviluppo aumentando la redditività.

“Il processo di sviluppo virtuale è uno passo necessario per rispondere e reagire velocemente ai bisogni dei clienti e ai cambiamenti di paradigma all’interno dell’industria automobilistica”, ha dichiarato il responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo di Hyundai Motor Group Albert Biermann commentando questo concept che consentirà la collaborazione a distanza tra i centri di progettazione in Europa, America, Cina e India. “Attraverso processi virtuali potenziati miglioreremo la qualità arrivando ad incrementare l’investimento per assicurare la competitività nella mobilità del futuro”.

Tramite la VR i progettisti e gli ingegneri, per un numero massimo di 20, potranno entrare nelle simulazioni di sviluppo,attraverso 36 sensori di rilevamento capaci di monitorare e individuare le posizioni e i movimenti di tutti gli utenti, e partecipare in modo preciso e in tempo reale alla progettazione.

A trarne beneficio sarà anche la qualità visto che in passato le analisi erano soltanto bidimensionali e non consentivano valutazioni dettagliate delle performance, ma altresì la sicurezza, poiché si potranno testare le vetture in diverse situazioni e ambienti, ovviamente virtuali, tra cui autostrade, strade urbane, colline, gallerie e percorsi con scarsa illuminazione.

Tra le simulazioni possibili pure quelle che riguardano i singoli componenti del mezzo, come ad esempio il portellone, il cofano o i tergicristalli, piuttosto che l’ergonomia e l’aerodinamica dello stesso.

Grazie a questo sistema, tutte le verifiche potranno essere effettuate ancor prima della creazione della macchina di prova; mentre in futuro l’Evaluation System verrà utilizzato per la produzione di auto a guida autonoma.