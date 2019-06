Yamaha Motor la prima casa motociclistica al parco Valentino 2019

Yamaha Motor fa il suo ingresso al salone dell'auto all'aperto presentando al pubblico l'evoluzione e l'applicazione dell'esclusiva LMW technology, attraverso l'iconico Tricity, il prototipo 3CT e la futuristica Niken. Si tratta di progetti a tre ruote che rappresentano a pieno la volontà e la capacità di Yamaha di proporre soluzioni innovative di mobilità urbana. Prodotti che coniugano la funzionalità, l'abilità di creare emozioni e che sono l'espressione della Casa di osare, avendo sempre il cliente al centro dell'idea e della sua realizzazione.

"Yamaha è un'azienda fortemente pioneristica, in cui i più grandi successi provengono dall'attitudine di osare con coraggio, di innovare per cercare soluzioni di mobilità sempre nuove anche con l'obiettivo di emozionare. Indipendentemente dal numero di ruote e dalla superficie, l'obiettivo rimane migliorare la vita delle persone e offrire esperienze immersive attraverso il prodotto" spiega Andrea Colombi, Country manager Yamaha Motor Italia.

Cristiano Tasca Team Leader Disign Yamaha Europe

La sfida Urban Mobility di creare un mezzo dal design accattivante, dal peso contenuto e che assicuri un controllo superiore in diverse condizioni meteo e stradali è stata affrontata presentando al mercato Tricity. Da subito ha catturato le attenzioni dei clienti, tanto da diventare il mezzo di elezione anche dello sharing nelle grandi città metropolitane.

Yamaha, attenta alla esigenze di tutti coloro che hanno sposato la filosofia a tre ruote o che cercano un mezzo alternativo per la mobilità cittadina, risponde con 3CT, il prototipo 300 cc a tre ruote presentato in occasione dell'ultima Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo. Mantiene la facilità di guida del Tricity, ma acquista in potenza e confort.

Questo prototipo conferma la volontà di Yamaha di produrre una gamma più ampia con tecnologia LMW, permettendo di avere mezzi adatti all'ambiente urbano quanto a viaggi su lunghe distanze.

La rivoluzione tecnologica del costruttore Nipponico ha voluto sfidare anche il mondo delle moto approdando sul mercato con Niken, la prima moto a tre ruote.

Unica nel suo genere ha convinto anche i più scettici dimostrando che la maggiore aderenza non è a discapito del divertimento, che anzi viene esaltato nelle pieghe estreme grazie agli elementi combinati del Sistema LMW. Una moto dal design aggressivo che permette di rendere più forti e accessibili a tutti le sensazioni regalate dalla guida sportiva.

Niken, Tricity, e 3CT sono tre esempi di come una stessa tecnologia possa essere applicata a prodotti diversi per soddisfare bisogni di mobilità differenti, stimolando il divertimento di guida o il bisogno di stabilità e sicurezza.

Sandro Cortese, pilota Superbike Yamaha team GRT, celebrerà la presenza di Yamaha a Parco Valentino aprendo la President Parade del 19 giugno in sella a una R1 con livrea Superbike.