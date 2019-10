MR. ROBOT 4 arriva in italia: ecco l'ultimo capitolo della saga con Rami Malek

TORNA «MR. ROBOT»

LA SERIE CYBER-THRILLER PIÙ MAINSTREAM DI SEMPRE

QUARTO E DEFINITIVO CAPITOLO

PER IL CULT DI SAM ESMAIL CON RAMI MALEK

AL VIA DA MARTEDÌ 15 OTTOBRE ALLE 21.15 IN DAY&DATE CON GLI USA

Acclamato dalla critica. Plurinominato. Mainstream. Premiato con due Emmy® (Rami Malek, miglior attore protagonista, e Mac Quayle, per la miglior colonna sonora originale). Vincitore di due Golden Globe® (miglior drama series e Christian Slater, miglior attore non protagonista). Questo è «Mr. Robot».

Il capitolo finale, il quarto, si avvicina. Negli Stati Uniti debutta su USA Network il 6 ottobre. In Italia arriva pochi giorni dopo: il 15 ottobre, alle ore 21.15, su Premium ACTION e prosegue in day&date per le successive puntate.

Nel cast, Malek (Oscar® come migliore attore protagonista nel biopic Bohemian Rhapsody), Slater, il mitico Bobby Cannavale, Grace Gummer (talentuosa figlia di Meryl Streep), Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallström, Michael Cristofer e BD Wong.

La terza stagione aveva esplorato le motivazioni di ogni personaggio e la disintegrazione della relazione tra Elliot Alderson e Mr. Robot.

Il claim della quarta è "Goodbye, Friend" e l’incipit afferma "È l’ora di porre fine a questa guerra una volta per tutte".

Che fine faranno Elliot, Mr. Robot e la fsociety? Tutto si svolge nella settimana di Natale del 2015: Elliot e Mr. Robot decidono di colpire l’élite dell’élite. Un proposito che li rende immediati obiettivi di entità come Whiterose e l’Armata Oscura, lo spietato Phillip Price e l’intero apparato della E Corp, oltre ad altre potenze del terrore. Qualsiasi pericolo attenda Elliot ed il suo folle alter ego, è abbastanza per far sì che persino il lato Robot dell’hacker si allarmi.

Su Variety, Daniel D’Addario, che ha visto in anteprima Unauthorized, il primo episodio, scrive: "Esmail adopera la macchina da presa con una sicurezza mai vista prima. La quarta stagione è un film muscolare e, per inciso, con le migliori riprese di sempre di New York".