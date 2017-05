Angel Olsen, la regina dell'indie folk sta per arrivare in Italia

31 MAGGIO 2017 – BOLOGNA – COVO CLUB

Inizio live: 21,00

Biglietto: 18 euro +d.p.

PREVENDITE DISPONIBILI PRESSO IL COVO e e JUKEBOX CAFè - Via Mentana 3, Bologna



01 GIUGNO 2017 – MILANO – LA SALUMERIA DELLA MUSICA

Inizio live: 21,00

Biglietto: 18 euro +d.p.

PREVENDITE DISPONIBILI

www.ticketone.it e www. mailticket.it

"Angel Olsen's latest is her best record yet, a bracing mix of sounds and styles congealing around songs of pain, sadness, and hope” PITCHFORK

"The more we see, the more there is to love” NME

"The indie world has a new dark lady” The Guardian

Angel Olsen arriva finalmente in Italia per presentare il suo terzo lavoro ‘My Woman’, uscito a settembre per Jagjaguwar Records(Goodfellas) a due anni di distanza da quella perla folk rock di ‘Burn Your Fire for No Witness’ che l’aveva lanciata in tutto il mondo, e già unanimemente considerato come una delle uscite migliori dell ’ anno.