Emerald Music Summit torna nella paradisiaca Costa Smeralda il 7 e 8 Agosto

Emerald Music Summit, l’esclusivo festival della paradisiaca Costa Smeralda, ritorna nella cristallina Sardegna per la seconda edizione il 7 e 8 Agosto 2017. Anche quest’anno locations di pregio quali il Fino Beach , il Dock 3, il Tartarughino e il Why Not sono pronti ad accogliere il nuovo cast artistico composto dalla regina della house music Barbara Tucker ; dal giovane talento Jordan Brown supportato da Sony Music Italy e da Ministry of Sound Italy costola dello storico brand live londinese ; DJQ da NYC; Aaron K.Gray Aka “The Wonder Boy of Gospel House”; Antonio Zichina e Raffaello Di Pietro. Il festival comincerà in entrambe le serate con le prime luci del tramonto e sarà ad ingresso libero. Il 7 Agosto, inoltre, al Fino Beach alle ore 19:00 ci sarà la serata di consegna del premio “Emerald Music Summit” all’artista che ha lasciato un segno nel panorama musicale. Il premio sarà realizzato dai brand di gioielli sponsor del festival “Berg” e “Tudiva”. Il Music Summit è un brand che coinvolge alcune tra le più belle città d’Europa con i festival St Moritz Music Summit nella soffice cornice innevata dell’engadina che quest’anno si è tenuto per la quinta volta a Marzo; Cannes Music Summit nell’elegante cornice della “Côte D’Azur” che si è svolto per il secondo anno a Giugno in partnership con il MIDEM, la fiera mondiale della musica e Emerald Music Summit che si terrà tra pochi giorni nella paradisiaca Costa Smeralda. Per maggiori informazioni e orari info@delightsentertainment.com

Facebook: Emerald Music Summit

Instagram: Emerald Music Summit

Twitter: emeraldmusicsum