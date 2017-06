Intesa Sanpaolo è gold sponsor a I-Days Milano 2017, rassegna di concerti di star internazionali all'interno del parco di Monza.

I-Days Milano 2017, dal 15 al 18 giugno: Intesa Sanpaolo gold sponsor

Da giovedì 15 al 18 giugno Intesa Sanpaolo parteciperà come gold sponsor a I-Days Milano 2017, la rassegna di concerti di star internazionali che si svolgerà all’interno del parco di Monza – Autodromo Nazionale. L’iniziativa rientra nell’ambito di Sharingmusic, la filosofia della condivisione e principio ispiratore dei nuovi progetti culturali e commerciali della principale banca italiana. Quattro giorni all’insegna della musica durante i quali tre, fra i vincitori del concorso lanciato su palco.it, la piattaforma multimediale del gruppo Intesa Sanpaolo, avranno la possibilità di assistere dal vivo alle performance del proprio gruppo preferito e vivere l’intensa emozione del dietro le quinte. I requisiti per partecipare al concorso online e vincere i biglietti per IDays sono stati il possesso di XME Conto e carta NextCard.

Intesa Sanpaolo gold sponsor di I-Days Milano 2017, dal 15 al 18 giugno. Il nuovo conto XME

XME: è il nuovo conto di Intesa Sanpaolo dedicato ai privati che, a partire da 6 € al mese (canone mensile del conto corrente), consente di creare un’offerta personalizzabile in ogni momento e capace di crescere in sintonia con i bisogni, le passioni e lo stile di vita del cliente. È disponibile nelle filiali Intesa Sanpaolo e a breve sarà acquistabile anche on line sul sito intesasanpaolo.com. XME conto consente di accedere a tantissimi vantaggi extrabancari grazie alle partnership di Intesa Sanpaolo con aziende leader nel settore della telefonia e dell’intrattenimento. Inoltre, per i giovani Under30, il canone di XME Conto con carta di debito NextCard è sempre gratuito. NextCard: è la carta di debito evoluta di Intesa Sanpaolo collegata a un conto corrente, permette al cliente di prelevare contanti in Italia e all’estero presso gli sportelli dei circuiti MasterCard e Moneta oppure Visa e Moneta, di pagare tramite POS negli esercizi commerciali convenzionati, di modificare il PIN ed effettuare acquisti su internet.

Intesa Sanpaolo gold sponsor di I-Days Milano 2017, dal 15 al 18 giugno. La filosofia dello sharing

La filosofia della condivisione (Sharing) è il principio ispiratore dei nuovi progetti culturali e commerciali di Intesa Sanpaolo: condividere esperienze, emozioni e storie capaci di generare nuove prospettive, un patrimonio comune di idee, nuovi scenari. Ed è proprio nell’ambito di sharingmusic che si inserisce la sponsorizzazione di I-Days Milano 2017, a testimonianza della volontà di dialogare con i giovani attraverso l’originale canale della musica. Questa iniziativa, infatti, segue il grande successo della sponsorizzazione della scorsa edizione di X Factor, il talent più seguito di sempre con cui Intesa Sanpaolo ha consolidato la propria attività anche in ambito musicale.