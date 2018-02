Iron & Wine, Milano pronta all'unica data italiana del cantautore Usa

Ormai ci siamo. Lunedì 5 febbraio è la data che i numerosi fan italiani di Sam Beam, in arte Iron & Wine, hanno cerchiato con il pennarello rosso. E' infatti il giorno dell'unica data italiana del tour dell'acclamato cantante statunitense. E il fatto che l'attesa sia alta lo dimostra il fatto che l'organizzazione ha deciso di spostare il live all'Alcatraz, per riaprire le vendite dopo che i biglietti per il concerto inizialmente previsto alla Santeria Social Club erano andati sold out. I biglietti già acquistati rimangono comunque validi per la nuova venue.

Sam Beam, dopo anni di assenza, torna dunque in Italia per un’unica data in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo album Beast Epic a firma IRON & WINE, uscito il 25 agosto su Sub Pop. Si tratta del primo lavoro di inediti dai tempi di Ghost On Ghost, uscito nel 2013. Nel mezzo, 2 anni fa, Beam era stato pubblicato l’album di cover Sing Into My Mouth, realizzato insieme a Ben Bridwell dei Band Of Horses.

“Beast Epic”, quarto album di inediti per Iron & Wine, è il disco più diretto, incisivo e graffiante realizzato da Sam Bean. Nelle 11 tracce che lo compongono, tutte registrate live, il cantautore si interroga e riflette sul tempo che passa, e sulle tappe della vita. Diventare adulti giorno dopo giorno e partecipare allo scorrere del tempo con le delusioni ma soprattutto con le gioie che ciò comporta: questi sono i temi che Sam Bean canta in questo splendido album, sempre con una grazie e una semplicità assolutamente uniche.

Sam Beam definisce “Beast Epic” il suo album più personale. È il primo lavoro di cui cura anche la produzione da “The Creek Drank the Cradle”, nonostante i risultati siano profondamente diversi. Beast Epic trabocca di floride sorprese e di tocchi classici, con uno stile accattivante, poetico e intimo che si manifesta nello splendore di brani come ‘Call It Dreaming’, ‘Thomas County Law’, ‘About a Bruise’ e la quasi croony ‘Last Night’.