"L'ingegnere", l'inedito di Paolo Benvegnù. VIDEO

E’ finalmente disponibili in streaming gratuito ‘Chissà chi mi accompagnerà (l’ingegnere)’, il brano con la musica scritta da Paolo Benvegnù e con il testo del giovane Marco Mantovanelli Magliocca, cantato e registrato dallo stesso Benvegnù.

Il brano è il risultato della collaborazione tra il cantautore toscano, uno dei nomi più originali della canzone d’autore italiana, che ha da poco pubblicato il suo nuovo album ‘H3+’ e Coop for Words, il contest per autori di testi che ogni anno offre l’opportunità di scrivere delle rime originali su musiche create e registrate da importanti artisti della scena italiana. Dopo Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Beatrice Antolini e il rapper Ice One, è stata la volta di Paolo Benvegnù, che ha creato questo brano e poi lo ha registrato con il testo di Marco Mantovanelli Magliocca, vincitore dell’edizione 2015 del contest.

Quest’anno i partecipanti sono invitati a scrivere un testo sulla base di un classico degli Skiantos, ‘ Sono un ribelle mamma’, la cui musica, suonata per l’occasione dal gruppo, è possibile scaricare da www.coopforwords.it

Questo il link al brano di Paolo Benvegnù https://soundcloud.com/coop-for- words/ingegnere