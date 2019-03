Musica: il ritorno di Ligabue "Start", nuovo album

Musica: Ligabue torna con un nuovo album "Start"

Ligabue è tornato. Esce domani il suo nuovo album "Start". Il cantautore lancia uno sguardo speranzoso al futuro. "Il 2017 - dichiara il Liga - e' stato l'anno piu' difficile della mia carriera perche' ho dovuto spostare concerti, poi sospendere il tour e quindi l'intervento chirurgico in Francia a una corda vocale, mentre i fan ti danno fiducia. Un anno di grande trauma, e credo che la naturalezza con cui 'Start' e' uscito e' la risposta a quell'eccesso di pensieri, avevo bisogno di un sollievo maggiore, di una leggerezza".

Luciano Ligabue torna in pista. Esce domani il nuovo album del rocker di Correggio, titolo per l'appunto "Start" (etichetta Zoo Aperto/ F& P Music Hub/Warner Music), prodotto dal giovane - 30 anni - Federico Nardelli. Album - il numero 22 in carriera, il numero 12 come disco di inediti - anticipato dal singolo "Luci d'America", brano che e' stato per quattro settimane consecutive dall'uscita al vertice della classifica EarOne dei piu' trasmessi dalle radio. E poiche' l'uscita dell'album coincide con l'8 marzo, ecco da domani in radio e disponibile in digitale anche il nuovo singolo "Certe donne brillano", in contemporanea con la messa in onda online del video dello stesso brano, diretto da Marco Salom e girato all'Italghisa di Reggio Emilia.

Il Liga ne parla nel corso di una round table tenuta con la stampa a Milano, nella sede della Warner. E sottolinea che "possiamo permetterci di dire che, come appunto in Luci d'America, 'la penisola intanto riesce a galleggiare facciamo che guido e tu guardi fuori perche' a guardare resti tu la migliore. Serve pane e fortuna, serve vino e coraggio soprattutto ci vogliono buoni compagni di viaggio'". E l'artista ci tiene a dire nell'incontro stampa "non perdo la speranza che la penisola possa prendere il largo". L'Italia? Perche' no? Anzi: chi se non l'Italia? La tracklist dell'album propone Polvere di stelle; Ancora noi; Luci d'America; Quello che mi fa la guerra; Mai dire mai; Certe donne brillano; Vita morte miracoli; La cattiva compagnia; Io in questo mondo; Il tempo davanti.