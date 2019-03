Musica: 'Soldi' di Mahmood in testa alle classifiche radio

Classifica Radio: Mahmood brano più trasmesso

Mahmood con "Soldi" si conferma al comando della classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Il vincitore di Sanremo guida la classifica delle canzoni più ascoltate. Al secondo posto c'è un'altra protagonista del Festival, Loredana Bertè con 'Cosa vuoi da me'. In risalita fino alla terza posizione la nuova regina del pop americano Ava Max con 'Sweet but Psycho'. Scende invece nel numero dei passaggi il progetto musicale di Bob Sinclair e Robbie Williams, la loro 'Electrico Romantico' si piazza questa settimana al quarto posto. Quinto posto per un altro brano reduce dall'esordio sul palco dell'Ariston: 'Per un milione' della formazione reggae Boomdabash. In sesta e settima posizione, stabili, troviamo due featuring di qualita': il primo quello tra Mark Ronson e Miley Cyrus con 'Nothing Breaks Like A Heart' e il secondo quello tra Calvin Harris e Rag'N'Bone Man per 'Giant'. New Entry in ottava fila per 'La luna e la gatta', il nuovo lavoro prodotto da Takagi & Ketra insieme al trio d'eccezione formato da Jovanotti, Calcutta e Tommaso Paradiso. Stabile in nona posizione Luciano Ligabue con il singolo 'Luci d'America'. Chiude la top ten, in forte discesa dalla scorsa settimana, Ultimo con 'I tuoi particolari', canzone con la quale e' arrivato secondo a Sanremo.

Classifica Radio: tra gli emergenti spicca Franco126

Risulta stabile dalla scorsa settimana la classifica Airplay dei brani piu' trasmessi dalle radio italiane per quanto riguarda gli artisti emergenti. Al primo posto troviamo Franco126 con 'Stanza singola' (featuring Tommaso Paradiso). Medaglia d'argento per 'La fine del mondo' di Anastasio, il giovane campano che con il suo rap ha impreziosito e vinto l'ultima edizione di X-Factor. Chiude il podio Clavdio con 'Cuore', ultimo progetto musicale lanciato da Bomba Dischi, la stessa etichetta di Calcutta. New entry in quarta posizione per Fil Bo Riva con 'L'impossibile', il giovane romano ancora poco conosciuto in Italia ma che ha un discreto successo nel resto d'Europa. Al quinto e sesto posto, in risalita, due progetti che hanno esordito discograficamente sul palco di X-Factor: i Bowland con 'Don't Stop me' e la giovanissima Luna con 'Los Angeles'. Altra nuova entrata in classifica al settimo posto con 'Stella' di Giorgio Poi, uno dei piu' promettenti cantautori della sua generazione. Scende di una posizione 'Dire di no' di Matteo Camellini, che questa settimana troviamo in ottava fila. New Entry anche per quanto riguarda la nona posizione, occupata questa settimana dai fiorentini Capitolo 21 con 'Una notte come tante'. Scende in decima posizione invece Mara Bosisio con la sua 'Liquido'.