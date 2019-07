Ozuna in concerto a Milano: il 15 luglio al Milano Latin Festival 2019

Concerto Ozuna a Milano: lo show del rapper portoricano al Milano Latin Festival 2019



Ozuna ritorna in concerto a Milano per un nuovo attesissimo show che si terrà martedì 15 luglio 2019 Milano Latin Festival di Assago. L’artista portoricano Juan Carlos Ozuna Rosado, in arte Ozuna, è reduce da una tournée europea che lo ha portato anche in Italia dove si esibito nelle date del 13 luglio a Catania e del 14 luglio a Roma.



Ozuna concerto 2019: il successo live con l’album “Odisea” continua con “Aura”

Dopo il successo del penultimo album intitolato “Odisea” e dei singoli “Se Preparo”, “Dile que tu me quieres” (Oro), o “El Farsante”, il Milano Latin Festival 2019 si prepara ad accogliere la terza tappa del tour europeo 2019 di Ozuna.

Il multi premiato artista portoricano ha iniziato a comporre canzoni all’età di dodici anni e, nel 2014, ha firmato un contratto discografico con la Sony. L’anno seguente ha cominciato a guadagnare popolarità in America Latina con canzoni come “Si tu marido no te quiere”, che è stato un grande successo radiofonico.

Il grande successo di Ozuna è stato confermato anche nel 2018 con la pubblicazione dell’ultimo album “Aura” che ha debuttato nella top 10 della classifica italiana.



Ozuna in concerto a Milano al Milano Latin Festival 2019: la scaletta

Ozuna si esibirà a Milano sul palco del Milano Latin festival 2019 riproponendo molti dei suoi successi strepitosi. Non sappiamo ancora quale sarà la sua scaletta definitiva ma, con buona probabilità, non mancheranno le hit “Síguelo bailando”, “Vaina loca”, “Te boté”, “Criminal”, “Baila baila baila”, “Taki Taki” e “Si tu marido no te quiere”.

Lo show di Milano si preannuncia carico di colpi di scena ed è già sold out da mesi. Ma di una cosa siamo assolutamenti certi: non deluderà!