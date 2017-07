Rolling Stones: un nuovo album inedito dopo 12 anni

Musica: Rolling Stones, nuovo album inedito dopo 12 anni

Rolling Stones: nuovo album con materiale originale dopo dodici anni. La veterana band britannica, fondata nel 1962 e che lo scorso anno ha pubblicato il disco di cover "Blue & Lonesome", entrera' presto in studio. Lo ha affermato - come riporta il "New Musical Express" - Keith Richards. Il 73enne chitarrista, dopo che Mick Jagger era stato fotografato in studio con il rapper britannico Skepta, ha detto: "Si', entreremo in studio prestissimo. Incideremo nuovo materiale e vedremo in che direzione andare". "Blue & Lonesome", nello scorso dicembre, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche mentre negli USA si e' dovuto accontentare della quarta piazza. Posizionamenti simili nel 2005 per "A Bigger Bang", che si era posizionato al numero 2 in Gran Bretagna e 3 negli States.