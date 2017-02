Sanremo: per Sisal Matchpoint è Fiorella Mannoia la favorita per la vittoria

Per Sisal Matchpoint Fiorella Mannoia è la favorita del Festival di Sanremo 2017.

Sanremo: Sisal Matchpoint dà a 4 la vittoria di Fiorella Mannoia

Si alza il sipario sul Festival di Sanremo, e Sisal Matchpoint dà vincente Fiorella Mannoia, a 4, seguita da Al Bano a 6. Sisal Matchpoint sarà presente nelle vesti di partner di Radio Italia con spazi dedicati a pronostici e un’offerta ricca di novità e scommesse originali, con cui potersi divertire durante tutta la manifestazione. Marino Bartoletti e Daniele Bossari sono gli esperti scelti da Sisal Matchpoint che racconteranno giorno per giorno ciò che accade durante la manifestazione più importante della musica italiana e le curiosità a essa legate, perché con Sisal Matchpoint è facile divertirsi e sentirsi coinvolti nell’atmosfera del Festival.

Sanremo, Sisal Matchpoint con Radio Italia

Ogni giorno, sulle frequenze di Radio Italia Daniele Bossari sarà protagonista di momenti dedicati alle previsioni sui cantanti in gara, accompagnandoli con aneddoti e curiosità. Inoltre, Marino Bartoletti, giornalista sportivo e riconosciuto esperto di musica, attraverso la sua pagina Facebook, condividerà quotidianamente ricordi e impressioni personali sulla kermesse. Per la prima volta in Italia, in occasione della serata d’apertura e della serata finale del Festival, sarà possibile giocare anche con gli ascolti Tv. Lo share di ciascuna delle due serate sarà quotato la mattina stessa. Per la serata di apertura del 67° Festival di Sanremo, Sisal Matchpoint quota a 1.70 un risultato inferiore rispetto al 49.5% di share della prima puntata dello scorso anno e a 2.00 uno superiore.

Sanremo, dietro a Fiorella Mannoia il favorito di Sisal Mathpoint è Al Bano

Gli esperti di Sisal Matchpoint intanto, indicano i loro preferiti per la vittoria finale e la favorita numero uno è Fiorella Mannoia, che torna al Festival dopo 30 anni dall’ultima partecipazione con il brano “Che sia benedetta”. La sua vittoria è proposta a 4, mentre sul secondo gradino del podio dei bookie si piazza Al Bano, con la canzone “Di rose e di spine”, quotata a 6. Mai come quest'anno ci sarà una vera e propria sfida generazionale tra la “vecchia guardia” e i ragazzi dei talent. Subito dopo il duo di testa, si piazzano infatti Sergio Sylvestre, a 7, ed Elodie Di Patrizi, a 9, rispettivamente vincitore e seconda classificata del talent Amici.

Sanremo, con Sisal Matchpoint si scommette anche sull'età del vincitore

E a proposito di scontri generazionali, su Sisal Matchpoint si può scommettere anche sull’età del vincente: la canzone più votata sarà quella di un Under 36 o di un Over? La tradizione resiste, almeno nei pronostici, e il vincitore sarà un Over, a 1.70, più che un Under, a 1.95. Non solo, si può puntare anche sulla categoria del vincente Uomo – Donna o Gruppo. A leggere le quote, il vincitore sarà un uomo, a 1.57, la categoria Donna è a 2.25, la possibilità che come lo scorso anno con gli Stadio a vincere sia un Gruppo, è data a ben 16 volte la posta.

Sanremo, con Sisal Matchpoint tante possibili scommesse

Il palinsesto di Sisal Matchpoint si arricchirà ancora di più durante il Festival, con nuove ed esclusive scommesse. In più sarà possibile scommettere Live, scegliendo il proprio favorito per la vittoria o chi verrà eliminato durante l’esibizione degli artisti in gara. Anche gli scommettitori iniziano a dire la loro e sembrano fidarsi dei pronostici: il 40% ha infatti scommesso sulla vittoria di Fiorella Mannoia. Al secondo posto nelle preferenze degli scommettitori c’è Albano, con il 15% delle giocate, terzo Gigi D’Alessio – offerto vincente a 16 - su cui ha puntato il 9%.

