Thegiornalisti, esplode l'ironia web: "Ora servono TheAvvocati"

"I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più". Tommaso Paradiso, leader e frontman del gruppo, ha annunciato lo scioglimento della band con una serie di stories su Instagram. "Sono stato male. Per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia altrimenti un sogno può diventare un incubo non sono in grado di vivere in un clima di tensione né a casa, né al lavoro, né in macchina, né in qualsiasi parte del pianeta", ha scritto l'ex leader della band. Sul web si sono scatenati i commenti dei fan e degli utenti, molti dei quali ironici sullo scioglimento del gruppo. Su Twitter l'hashtag #Thegiornalisti è trending topic da ieri sera, con più di 8mila tweet. "Penso che a breve, gli serviranno i TheAvvocati..." scrive un utente, riferendosi ai rapporti tesi con cui si sono lasciati i membri de gruppo.

Tanto che il chitarrista Marco Rissa ha denunciato sempre su Instagram di essere stati privati della password dalla pagina ufficiale dei Thegiornalisti: "Sono costretto a scrivere dal mio profilo privato che ci hanno tolto le password e né io né Marco (Primavera, ndr) possiamo entrare e sbloccare i commenti". "Peggio di chi ti lascia via WhatsApp c'è solo chi ti lascia via Instagram stories", ironizza un'altra utente. "Chissà se sul gruppo WhatsApp dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso avrà mandato un messaggio vocale di 10 minuti soltanto per dire che si sono sciolti..." è un altro tweet sarcastico, che rimanda al testo della canzone"Felicità puttana". Altro riferimento alle loro canzoni è il commento "Siete stati comunque la Nazionale del 2006". "Ma quindi i Thegiornalisti erano in tre? Oltre a Tommaso Paradiso che mi sembra di intuire faceva tutto, scriveva, suonava, cantava, lavava, stirava, gli altri due? Parenti di Mauro Repetto?" scherza un altro utente.



Intanto Tommaso Paradiso ha già voltato pagina e sta lanciando una nuova canzone che sarà colonna sonora della serie tv 'Baby' su Netflix. In molti hanno notato come la separazione del gruppo sia arrivata lo stesso giorno della decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd. E il web non ha fatto sconti: "Franceschini nuovo frontman dei Thegiornalisti"; "in tutto questo, io ho avuto il dubbio che il leader dei Thegiornalisti in realtà si chiamasse Matteo"; "il prossimo gruppo di Tommaso Paradiso si chiamerà Musica Viva".