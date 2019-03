Napoli, 24enne violentata in ascensore. Fermati tre giovanissimi

Sono tre i ragazzi tra i 18 e i 20 anni per i quali e' stato emesso un fermo di polizia giudiziaria per la l'episodio di denunciata violenza sessuale accaduto nella stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana, treno locale che collega Napoli con l'hinterland intorno al Vesuvio.

All'individuazione dei presunti responsabili dell'abuso ai danni di una 24enne con problemi psicologici hanno contribuito sia il racconto della ragazza, che aveva gia' detto agli investigatori di conoscere indirettamente uno degli aggressori, che le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno di uno degli ascensori che portano ai binari nel tardo pomeriggio di ieri. Rapida l'indagine degli uomini del dirigente commissariato di San Giorgio a Cremano, Pasquale Toscano.



I tre ragazzi fermati sono tutti italiani e residenti in un piccolo paese dell'hinterland vesuviano. Devono rispondere di violenza sessuale di gruppo. La loro individuazione e' avvenuta in tarda notte e intorno alle 4 del mattino erano in commissariato. Secondo quanto si e' appreso, almeno uno di loro avrebbe ammesso le sue responsabilita'. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.