Negroni Week 2017: quando il cocktail è per una... buona causa!

Fino all’11 giugno 2017, torna la Negroni Week, l’iniziativa benefica della durata di una settimana promossa da Campari, l’aperitivo italiano per eccellenza, in collaborazione con Imbibe USA.

Giunta alla quinta edizione, la Negroni Week vedrà protagonisti bar e ristoranti di tutto il mondo che, in onore dell’iconico cocktail a base di Campari, gin e vermouth rosso, raccoglieranno fondi e sensibilizzeranno i consumatori verso cause benefiche importanti.

Grazie al successo internazionale del Negroni e al trend sempre più in crescita dei sapori bitter, la Negroni Week 2017 si prospetta un’edizione senza pari. Lanciata nel 2013 con il sostegno di circa 100 bar, la Negroni Week ha continuato a crescere fino a poter contare nel 2016 sulla partecipazione di oltre 60 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Italia, Germania, Australia, Nuova Zelanda e Singapore.

Partendo dai risultati raggiunti sui social media lo scorso anno, durante il quale l’hashtag #NegroniWeek è stato usato più di 21.000 volte su Twitter per un totale di 153 milioni di impression, i contenuti social di quest’anno verteranno sul tema “How to Negroni Week”.