Copia di NO BAG - VIA LE BORSE DAGLI OCCHI

NO BAG , ADDIO BORSE SOTTO GLI OCCHI

La comparsa del grasso nella palpebra inferiore dell’occhio, si riscontra in uomini e donne dopo i quarant’anni.

No Bag arriva dalla Corea del Sud ed è una radiofrequenza monopolare che permette di eliminare le antiestetiche borse sotto gli occhi, senza bisogno di ricorrere al bisturi.

La seduta.

Il paziente viene fatto accomodare sul lettino: dopo aver lasciato agire l’anestetico e averlo rimosso, si passa al trattamento vero e proprio.

L’elettrodo triangolare viene posto perpendicolarmente alla pelle dove è presente la borsa palpebrale per alcuni secondi, intervento che si ripete ad un millimetro di distanza dalla zona trattata, fino a coprire l‘intera area.

L’elettrodo viene appoggiato in modo delicato sulla pelle e con una leggera pressione si trasmette calore all’interno della borsa ad una temperatura in grado di sciogliere il grasso presente.

Contemporaneamente, l’elettrodo produce calore e determina a livello più superficiale, una ricostruzione di tessuto costituito da collagene e fibre elastiche.

Il tutto avviene senza lasciare alcuna traccia.

Il trattamento va ripetuto 1-3 volte a 1 mese di distanza l’uno dall’altro.

Il post trattamento.

Niente arrossamenti, ma un po’ di gonfiore: è possibile anche che si possa formare un piccolo ematoma.

Il tutto si riassorbe velocemente nel giro di un paio di giorni.

Per accelerare il recupero, si consiglia di assumere il giorno prima, un’ora prima e un’ora dopo del trattamento, un tubo monodose di Arnica 200 CH sublinguale e di applicare localmente del ghiaccio.

Nei giorni successivi è meglio non esporsi al sole e al caldo eccessivo, e, in caso di ematoma, spalmare delicatamente sulla zona una crema all’arnica può dare certamente sollievo.



A partire da 600 Euro a seduta.