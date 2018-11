Servizi Segreti, nominati i nuovi vertici: Vecchione al Dis e Carta all'Aise

Servizi segreti: nominati Vecchione al Dis, Carta all'Aise

Importante riunione del Comitato Interministeriale di Sicurezza della Repubblica (CISR) nel corso della quale sono stati nominati il nuovo Direttore del DIS nella persona del Generale della Guardia di Finanza Gennaro Vecchione e il nuovo Direttore dell'AISE nella persona del Generale della Guardia di Finanza Luciano Carta. Il Presidente del Consiglio e i Ministri componenti del Comitato hanno espresso, all'unanimita', il grato pensiero ai Direttori uscenti Prefetto Alessandro Pansa e Dott. Alberto Manenti che hanno ricoperto i loro rispettivi incarichi con piena dedizione professionale e con elevato spirito di servizio, garantendo, attraverso un'ampia efficacia operativa, la sicurezza nazionale. Lo si legge in una nota di palazzo Chigi.

Entrambi i nuovi vertici dei servizi vengono dalla Guardia di Finanza. Luciano Carta che guidera' l'Agenzia di informazione e sicurezza esterna dopo Alberto Manenti di cui era vice; 61 anni, e' stato capo di stato maggiore della Guardia di Finanza. Gennaro Vecchione da un anno dirigeva la scuola di perfezionamento delle forze di Polizia succede ad Alessandro Pansa. Resta invece al suo posto il direttore dell'Aisi, Mario Parente.

Tofalo, buon lavoro a nuovi Direttori Servizi Segreti italiani

"Buon lavoro ai nuovi Direttori dei Servizi Segreti italiani. Buon lavoro al neo Direttore generale del Dipartimento delle Informazione per la Sicurezza (DIS) Gennaro Vecchione, uomo delle Istituzioni, Generale di altissimo livello e provata esperienza in ambito operativo e della formazione. Buon lavoro al Generale Luciano Carta che assumera' la direzione dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE): militare di rare doti umane e di comando, grande esperto di intelligence e gia' comandante di reparti speciali. Era dai tempi di Martini, Pollari e Siracusa che non spiccavano profili di cosi' alto spessore, capacita' e serieta'. Un sentito ringraziamento ai Direttori uscenti, il Prefetto Alessandro Pansa ed il Dottor Alberto Manenti per il lavoro svolto al servizio delle Istituzioni e buona continuazione al Generale Mario Parente riconfermato dal Governo alla direzione dell'AISI, l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna. Con il cambiamento di oggi si apre una nuova pagina per il comparto Intelligence italiano. Viva l'Italia!". Lo scrive il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo.