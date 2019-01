30 gennaio 2019- 19:17 10 start up finaliste a 'Unirsi per l’impresa'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Sono dieci le start up innovative di Roma e del Lazio che si sfideranno domani, dalle ore 16.00 presso il Wegil, lo storico palazzo di Trastevere a Largo Ascianghi 5, per aggiudicarsi il Premio “Unirsi per l’Impresa”. Obiettivo del Premio, organizzato da Unindustria in collaborazione con la Regione Lazio – Lazio Innova – e giunto alla sua IV edizione, è sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese più innovative.Al vincitore della prima delle due categorie alle quali le finaliste concorreranno, “Startup innovative Premio Unindustria” saranno assegnati servizi di consulenza di alto valore professionale, erogati da Zeta Consulting ed Intesa San Paolo (partners dell'iniziativa), del valore complessivo di 30.000 euro. Inoltre, Unindustria realizzerà un piano di comunicazione ad hoc, al fine di garantire la massima diffusione tra i principali stakeholder laziali del progetto vincente e delle sue potenzialità. E ancora per il vincitore di questa categoria, la possibilità di partecipare a Connext, il grande evento di networking nazionale di partenariato industriale di Confindustria, organizzato per rafforzare l’ecosistema del business. Evento espositivo e di networking digitale che si terrà a Milano il 7 e 8 febbraio 2019. Al vincitore della seconda categoria “Premio speciale Regione Lazio”, invece, sarà garantito un premio in denaro di 5.000 euro ed una serie di servizi, tra cui l’ammissione al programma di progettazione di impresa e tre mesi di accesso al “talent working degli Spazi Attivi”, aperto anche a tutti i partecipanti del premio.I vincitori saranno individuati, al termine di una sessione di pitch di tre minuti, da una Giuria d’Onore, composta dal presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, dall’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-up, Lazio Creativo e Innovazione della Regione Lazio Gian Paolo Manzella, dal presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria con delega Start up Innovative e Imprenditorialità giovanile Giulio Natalizia, dallo specialista per l’Innovazione – Direzione regionale Lazio, Sardegna e Sicilia di Intesa Sanpaolo Francesco Mazzocco e dal Sales & Program Manager di Zeta Consulting Francesco Tomaselli.