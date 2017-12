14ENNE FERITO DA PETARDO A NAPOLI

31 dicembre 2017- 12:24

Napoli, 31 dic. (Adnkronos) - Un 14enne è stato ferito dall'esplosione di un petardo ieri sera a Napoli. Agli agenti della Polizia di Stato il giovane, di via Bagnoli, ha raccontato di essere stato investito dall'esplosione di un petardo, mentre usciva dalla stazione della ferrovia Cumana di Agnano. Il 14enne ha riportato una ferita alla mano destra, alla coscia destra e una sospetta lesione della congiuntiva bulbare, circostanza per la quale è stato trasportato dall'ospedale San Paolo al pronto soccorso oculistico dell'ospedale Vecchio Pellegrini per una visita ambulatoriale. I sanitari lo hanno giudicato guaribile in 14 giorni.