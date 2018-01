15ENNE PESTATO, SGOMINATA BABY GANG

31 gennaio 2018- 08:17

Napoli, 31 gen. (Adnkronos) - Svolta nelle indagini sulla violenta aggressione ai danni di Gaetano, il minore picchiato da un gruppo di giovanissimi all'esterno della stazione della metropolitana di Chiaiano a Napoli lo scorso 12 gennaio. Gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati di Scampia e di Chiaiano, coordinati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, stanno eseguendo 9 ordinanze cautelari, 8 in Comunità e uno per la permanenza in casa, nei confronti di altrettanti minori, gravemente indiziati del reato di lesioni gravissime. Dopo aver subito la violenta aggressione, il 15enne è stato trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dove è stato sottoposto a operazione per l'asportazione della milza. Il caso di Gaetano ha scosso l'opinione pubblica insieme a quello di Arturo, 17enne accoltellato in via Foria, nel centro cittadino, poco prima di Natale. Il 17 gennaio si è svolta una manifestazione molto partecipata contro la violenza e per manifestare solidarietà alle vittime dei raid delle baby gang. Il corteo, partito da Scampia e concluso proprio nei pressi della stazione di Chiaiano, ha visto la partecipazione di migliaia di giovani e di rappresentanti delle istituzioni.