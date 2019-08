13 agosto 2019- 14:05 15enne scomparsa in Malaysia, trovato un corpo

Kuala Lumpur, 13 ago. (AdnKronos) - La polizia malese ha confermato il ritrovamento di un corpo, durante le ricerche della quindicenne franco-irlandese, scomparsa il 4 agosto mentre era in vacanza con la famiglia. Il corpo è stato ritrovato nei pressi del resort di Dusun, dal quale la giovane Nora Quoirin, affetta da disabilità mentali, era scomparsa senza lasciare traccia. Il capo della polizia locale, Mohamad Mat Yusop, ha riferito che le autorità locali sono al lavoro per stabilire se il corpo senza vita sia quello della giovane. Cinquantamila ringgit (circa 12mila dollari) la ricompensa offerta dalla famiglia della ragazza di origini franco-irlandesi, scomparsa oltre una settimana fa, a chiunque possa fornire informazioni utili al suo ritrovamento. La 15enne Nora Anne Quoirin è scomparsa dalla sua stanza d'albergo la mattina del 4 agosto, mentre era in vacanza con la famiglia al Dusun Resort, nello stato sud occidentale di Negeri Sembilan, circa 80 chilometri dalla capitale Kuala Lumpur. La ragazza soffre di oloprosencefalia, una malformazione cerebrale che comporta disabilità nell'apprendimento e nello sviluppo.