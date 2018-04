29 aprile 2018- 16:21 1 maggio: a Montecchio Maggiore in scena antichi mestieri e sbandieratori

Verona, 29 apr. (AdnKronos) - Primo Maggio non solo Festa del Lavoro, in Veneto, la giornata di festa è anche l'occasione per feste tipiche e tradizioni. A Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dalle ore 11 alle ore 19 è prevista la storica manifestazione 'Montecchio Medievale - La Faida'. Appuntamento con la storia nel borgo medievale con la presentazione di antichi mestieri, mercati medievali, spettacoli di falconeria, tamburini, sbandieratori, cortei nobili con dame e cavalieri,cortei popolani, danze e concerti. Manifestazione che si concluderà con la nomina di 'Giulietta e Romeo 2018' tra ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni. E, anche in provincia di Verona, a Pastrengo, presso Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, il Primo maggio alle ore 16, è previsto il Gran Ballo Storico-Risorgimentale: Storico ballo a ricordo della Vienna Imperiale, con balli e costumi dell'epoca.