1 MAGGIO: ACLI, LAVORO CESSI DI ESSERE USATO COME STRUMENTO RICATTO (2)

29 aprile 2017- 16:06

(AdnKronos) - Al lavoro, le Acli dedicheranno l’annuale Incontro nazionale di studi previsto per settembre a Napoli: "La rivoluzione digitale sta incrementando la cultura dello scarto - afferma Santino Scirè, responsabile nazionale del Lavoro per le Acli - riproducendo un inedito squilibrio tra chi detiene il potere economico e i lavoratori. Una situazione - aggiunge Scirè - che esclude chi non riesce ad adattarsi ai nuovi tempi della produzione. Dietro l’effige della flessibilità e dello smart-working spesso si nasconde la nuova frontiera della precarietà e dello sfruttamento del lavoro: il caporalato digitale. È necessario un intervento a livello legislativo e regolativo che sappia interpretare e tradurre le istanze che emergono da un mercato del lavoro in rapida trasformazione".'Valore lavoro' è il titolo del 50esimo Incontro nazionale di studi. Dal 14 al 16 settembre, nella cornice della Stazione Marittima, studiosi, politici e semplici cittadini discuteranno e si confronteranno sui cambiamenti del mondo del lavoro.