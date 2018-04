30 aprile 2018- 16:39 1 maggio: Anas, anche sicurezza stradale protagonista a concerto

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - Quest’anno il tradizionale appuntamento del concerto del Primo Maggio a Roma vedrà protagonista anche la sicurezza stradale. Infatti, salirà sul palco di piazza San Giovanni Giorgio Baldari che con il brano ‘La Strada è di tutti’ ha vinto il contest musicale #buonmotivo, organizzato da Anas nell’ambito dell’omonima campagna sulla sicurezza stradale. La campagna #buonmotivo promossa, da Anas e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Polizia di Stato, sensibilizza gli utenti della strada sulle situazioni di pericolo che possono venirsi a creare, per se stessi e per gli altri, quando non si rispettano le regole. Sulla strada non siamo mai da soli: c'è sempre un #buonmotivo per essere responsabili. E sono proprio “gli altri” i veri protagonisti della campagna. Si tratta degli utenti più vulnerabili: ciclisti, motociclisti, ciclomotoristi, pedoni. Una campagna che nasce sulle note musicali de “La mia versione dei ricordi” di Francesco Gabbani, che ha prestato volto e voce all’iniziativa. Ai concorrenti che hanno partecipato al contest di Anas è stato chiesto di comporre un brano originale per raccontare il loro “buon motivo” per muoversi in sicurezza. Tra decine e decine di proposte musicali inviate sulla piattaforma online del concorso (www.buonmotivo.it), sono poi stati scelti i tre finalisti ed è stato proclamato il vincitore. Giorgio Baldari, giovane musicista e cantautore di Roma, tra il 2013 e il 2014 fonda la rock band Magnolia, con la quale porta avanti un'intensa attività live nei principali club e manifestazioni della Capitale guadagnandosi l'attenzione degli addetti ai lavori e di un nutrito ed appassionato pubblico di estimatori. Nel 2014 lascia i Magnolia. Fondamentale l’incontro con il produttore artistico Francesco Tosoni (Nathalie, vincitrice di XFactor IV, e Silvia Salemi) con cui Giorgio costruisce le basi del nuovo percorso artistico da solista. Attualmente Baldari è in studio per la lavorazione del suo primo EP.