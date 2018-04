29 aprile 2018- 16:47 1 maggio: assessore Turismo, per Veneto si annuncia nuovo record

Venezia, 29 apr. (AdnKronos) - "I flussi turistici dei cosiddetti ponti primaverili possono sicuramente essere considerati un indicatore dello stato di salute dell’economia ma soprattutto della capacità di spesa alla voce viaggi e vacanze di italiani e stranieri. Segnali positivi, per quanto concerne l’appeal che il Veneto esercita nel mercato interno e in quelli esteri, sono già venuti dal recente periodo pasquale, che ha fatto segnare il tutto esaurito nelle nostre città d’arte, Venezia in primis, ma anche ottime performance di altri comprensori turistici regionali, come il lago, le terme, il mare, la montagna, ma anche di quelle aree particolarmente vocate all’emergente “turismo slow”, fatto di natura, prodotti tipici, itinerari attraverso luoghi e ambienti meno osannati ma di sicuro fascino". Lo sottolinea all'Adnkronos l'assessore veneto al turismo Federico Caner.