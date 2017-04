1 MAGGIO: CONFIMPRESE, DEDICATO A MICRO IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI MARE

29 aprile 2017- 18:19

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "In Italia i lavoratori autonomi sono quasi 5 milioni, il numero più alto in Europa. Sotto il profilo occupazionale la componente del lavoro autonomo riveste nel nostro Paese un ruolo ancora molto incisivo e in molti casi si tratta di titolari di microimprese". Ad affermarlo in una nota è Confimprese Italia che quest'anno dedica il Primo Maggio alle microimprese e ai lavoratori autonomi, utilizzando la ricorrenza della Festa del Lavoro, anche alla luce del "Jobs act del lavoro autonomo ormai in dirittura d’arrivo al senato, come momento di riflessione sul ruolo che oggi possa avere un lavoratore autonomo nel patto tra imprese e sindacati. Quali tutele per la malattia, la disoccupazione e la maternità ci sono per un micro imprenditore e per un lavoratore autonomo senza ordine professionale?"Quest’anno, rileva il presidente Guido D’Amico, "abbiamo scelto di confrontarci su questi temi scegliendo un luogo simbolico, Gaeta, e un contesto, quello dello Yacht Med Festival, per porre particolare attenzione ad un comparto e un settore della nostra economia, quello del mare, nel ambulanti, balneari, imprenditori della pesca sono per lo più micro imprenditori e lavoratori autonomi lasciati a se stessi".