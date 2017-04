1 MAGGIO: FIEG, GIORNALI IN EDICOLA, MARTEDì NO

29 aprile 2017- 18:40

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - I giornali quotidiani, lunedì primo maggio, escono regolarmente. Martedì, invece, non saranno in edicola. Lo rende noto la Federazione Italiana Editori Giornali comunicando il calendario di uscita dei giornali quotidiani in occasione della festività del primo maggio.