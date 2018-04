27 aprile 2018- 17:26 1 maggio: Fipe, bar e ristoranti aperti, 600mila addetti al lavoro

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Primo Maggio, porte aperte per chi mangia fuori casa: chi per la giornata di martedì è in cerca di un ristorante dove pranzare o cenare non resterà deluso. E lo stesso vale per chi vuole trascorrere una giornata al mare, magari per il primo bagno della stagione, o per chi ha voglia di una sgambata su una pista da ballo. Oltre 600mila addetti saranno infatti normalmente al lavoro tra bar, ristoranti, stabilimenti balneari, locali da ballo e in generale tutto il comparto del fuoricasa, come evidenziano i dati dell'Ufficio Studi della Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Numeri che confermano quanto i pubblici esercizi siano una componente essenziale del tempo libero e del turismo del nostro Paese, anche e soprattutto nei giorni di festa. "Un problema ricorrente, e che non vale solo per la festa dei lavoratori, ma anche in occasione di Natale, Pasqua, 25 aprile, e in genere di tutte le ricorrenze che vedono uffici chiusi, italiani in ferie e turisti di varie nazionalità alla scoperta delle eccellenze artistiche, paesaggistiche e anche enogastronomiche del nostro Paese", commenta il presidente di Fipe, Lino Enrico Stoppani. "L'operatività delle nostre imprese - sottolinea- è di fondamentale importanza per garantire l'accoglienza e i servizi indispensabili per un Paese che ha nel turismo uno dei motori principali della sua economia. La festività del Primo Maggio è l'occasione utile anche per ringraziare tutti i lavoratori del settore, per l'impegno e la professionalità che valorizzano il loro quotidiano lavoro, rafforzando immagine, considerazione e attrattività turistica del nostro paese".