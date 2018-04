27 aprile 2018- 17:26 1 maggio: Fipe, bar e ristoranti aperti, 600mila addetti al lavoro (2)

(AdnKronos) - Entrando nel dettaglio dei dati, saranno in totale 977mila gli operatori del fuoricasa al lavoro il primo maggio, di cui 644mila dipendenti e 333mila indipendenti. Per quanto riguarda la tipologia di pubblico esercizio, il 31,9% degli occupati dipendenti saranno operativi nei bar e il 64,1% nei ristoranti. Seguono stabilimenti balneari (1,9%) e locali di intrattenimento (0,6%). Dei dipendenti che festeggeranno il primo maggio al lavoro il 52,3% sono donne (in leggera crescita rispetto all'anno scorso) e il 47,7% uomini; prevale nettamente la percentuale di italiani, in crescita rispetto allo scorso anno (il 75,1% a fronte di un 24,9% di stranieri). Venendo alle fasce d'età, la maggior parte dei lavoratori dipendenti (il 29,9%) ha tra i 20 e i 30 anni, seguiti dalla fascia 30 - 40 anni (il 23,4%) e dai minori di 20 anni (il 20,7%). Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, Il 30% dei lavoratori dipendenti totali saranno operativi nel Nord Ovest, seguito da Sud e Isole (24,7% dei dipendenti totali), e Nord Est (23,5%). Fanalino di coda il Centro con il 21,9% dei dipendenti totali.