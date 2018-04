29 aprile 2018- 16:12 1 maggio: in Veneto tra mercatini, sagre e concerti

Venezia, 29 apr. (AdnKronos) - In Veneto durante il ponte del primo maggio sono moltissimi gli eventi e le manifestazioni, i mercatini, le sagre, le feste, i concerti, e le fiere. In provincia di Belluno a Pedavena il Primo maggio presso il Parco birreria è prevista la Festa di Primavera. Il 1° maggio a Cesiomaggiore-Busche (sempre nel bellunese) è previsto l'evento 'Fiori di Primavera', mentre a Sedico la Festa di Primavera è in programma per il 3 maggio.In provincia di Padova, a Battaglia Terme il 1° maggio, lungo le vie del centro dalle ore 10.00, si svolge la manifestazione: "Canale Fiorito". Giornata dedicata ai fiori alla frutta all'artigianato ai giovani e alla famiglia. Negozi del paese aperti e nei ristoranti menu a tema “fiori&frutti”. La manifestazione prevede una serie di eventi ed attività tra cui in mattinata il Corteo Storico in abiti medioevali e tamburini provenienti dalla Sovrana Contrada della Torre di Monselice. In contemporanea, alle ore 10 sono previsti giri turistici in barca attraverso il Centro Storico con partenza dal Pontile di “Passeggiata degli Obizzi”.In provincia di Rovigo il primo maggio a Ficarolo, 'Gusto Italiano' nel centro storico specialità gastronomiche italiane, mercatino di prodotti del territorio, artigianato artistico italiano, mercato di opere dell’ingegno, animazione per bambini, artisti di strada, negozi aperti.