1 MAGGIO: TANTE LE INIZIATIVE DEI SINDACATI IN VENETO

27 aprile 2017- 15:32

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Anche quest’anno per il primo maggio si terranno molte iniziative nelle città a piazze del Veneto.Una menzione particolare merita la Ilnor di Gardignano di Scorzè (Ve) dove i lavoratori, in assemblea permanente a difesa dell’occupazione, hanno deciso di celebrare la festa del lavoro con un momento di lotta, di convivialità e di solidarietà. Si inizia il mattino con un corteo che parte alle 9,30 dalla sede della fabbrica, in via moglianese, e raggiungerà la piazza di Gardignano dove sul palco si alterneranno il sindaco, i rappresentanti della Fiom, della Cgil, oltre che della rsu di Ilnor e di altre aziende in crisi della zona. Alle 12 invece ci sarà un “pranzo sociale di sostegno alle lotte dei lavoratori”.Tra le altre iniziative in programma, quella promossa da Cgil Cisl Uil a Mestre in piazza Ferretto dove, dalle 9,30, saranno allestiti i gazebo della tutela individuale. Alle 10, al centro culturale Laurentianum è prevista una tavola rotonda su “Venezia metropolitana e contrattazione sociale”. Alle 11 coro di “voci dal mondo”.