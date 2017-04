1 MAGGIO: TANTE LE INIZIATIVE DEI SINDACATI IN VENETO (2)

27 aprile 2017- 15:32

(AdnKronos) - (Adnkronos) - A Mira, nel veneziano, organizzata dalla Cgil e dallo Spi, si tiene la “festa del primo maggio” in piazza 9 Martiri, con inizio alle ore 9,30. Intervengono il sindaco, Maniero, rappresentanti dello Spi (Baldan e Tiboni), il segretario della Cgil, rappresentanti degli studenti e delegati delle aziende del territorio. Segue uno spettacolo con il coro “i fiori de Suca”, quindi la festa si sposta al campo di rugby con il “pranzo della legalità”.A Santorso di Vicenza, terza edizione di “dire, fare, lavorare” organizzata ad Cgil Cisl Uil vicentine. La manifestazione, che prevede musica dal vivo (con i Valicantà) e stand gastronomici, si terrà all’Oasi Rossi in via Salzena, a partire dalle 17,30.Concerto anche a Rovigo, organizzato da Cgil Cisl Uil a partire dalle 16 in piazza Matteotti. Si esibiranno 7 gruppi musicali e negli intervalli sono previsti gli interventi degli esponenti sindacali.A Padova la manifestazione “lavoro: le nostre radici, il nostro futuro” organizzata da Cgil Cisl Uil avrà luogo in piazza dei Signori dalle ore 9,30. Si parte con la musica degli Ska-j, quindi il momento della riflessione con gli interventi di rappresentanti del Comune, della Provincia e dei Segretari Generali di Cgil Cisl Uil, Ferrari, Dorio, Dal Lago. Al termine, musica di Arianna Antinori.