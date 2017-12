2018: NON SOLO ALITALIA E ILVA, LE SFIDE DELLE GRANDI IMPRESE/ADNKRONOS (2)

26 dicembre 2017- 15:35

(AdnKronos) - Sono scese in campo per Alitalia, con offerte vincolanti, big come Lufthansa ed EasyJet. Non sono ancora chiari i tempi dell'operazione: l'obiettivo è quello di chiudere entro le elezioni politiche o anche prima. Ma, come è avvenuto nel 2008, un dossier come quello di Alitalia in campagna elettorale rischia di essere molto spinoso. Intanto, sul fronte operativo e industriale, Alitalia sembra tirare un sospiro di sollievo. Sta recuperando sul fronte dei ricavi e, intanto, prepara il 2018 con nuove destinazioni di lungo raggio. Ma, come ammonisce Gubitosi, "la compagnia sta meglio ma non sta ancora bene". Insomma, il volo è ancora lungo. Per Leonardo, le sfide del 2018 cominciano subito. Il 30 gennaio, infatti, il cda approverà il nuovo piano industriale, che verrà presentato a Vergiate, in provincia di Varese, dove si trova uno dei più importanti siti della divisione elicotteri del gruppo. E, ha annunciato l'ad Alessandro Profumo che nello scorso maggio ha preso le redini del gruppo al posto di Mauro Moretti, sarà proprio l'elicotteristica una delle tre 'gambe', insieme ad aeronautica ed elettronica della difesa e sicurezza su cui poggerà il nuovo piano industriale. E sembra proprio che dal superamento delle criticità che si sono avute negli elicotteri e che hanno costretto a tagliare le guidance, parta il rilancio del gruppo. Nel 2017, ha più volte detto Profumo, è stato toccato il punto più basso e i problemi dell'elicotteristica sono "assolutamente temporanei". Centrale in questa ripartenza di Leonardo sarà la crescita dei ricavi e l'offensiva sui mercati internazionali con il rafforzamento dei presidi commerciali per il quale è stata creata una nuova struttura.