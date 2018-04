25 aprile 2018- 11:45 25 aprile: a Milano corteo nel pomeriggio con intervento Camusso (2)

(AdnKronos) - Numerose anche le iniziative collaterali in programma in vari quartieri della città: alle 16 e alle 19, alla Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame di Largo Marinai d'Italia, il coro Cantosospeso e l'ensemble Prometeo diretti da Martinho Lutero Galati de Oliveira, presenteranno 'Musica Libera', con musiche di Morten Lauridsen e altri autori. Mentre alle 18, la Casa della Memoria in via Confalonieri 14, proporrà l’evento performativo 'Territori Resistenti', curato da TTT - Teatri del Territori, con la partecipazione di Teatro Officina, Teatro della Cooperativa, Atir/Teatro Ringhiera e Teatro Edi-Barrio’s.Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile online sul sito del Comune di Milano, nella pagina dedicata a 'Milano è memoria', accessibile dalla home page.