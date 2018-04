24 aprile 2018- 09:35 25 aprile: Coldiretti, con bel tempo in viaggio un italiano su 3 (2)

(AdnKronos) - Qui per la scelta dell’ospitalità molto gettonati sono gli agriturismi dove sono 800mila gli italiani e gli stranieri che hanno scelto di sedersi a tavola durante il lungo ponte del 25 aprile per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città, secondo Campagna Amica. Molte delle 23mila aziende agrituristiche presenti in Italia, conclude la Coldiretti, si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia, ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali.