25 APRILE: SERRACCHIANI, DISINTERESSE E EGOISMI CONSUMANO LA LIBERTà

25 aprile 2017- 11:37

Trieste, 25 apr. (AdnKronos) - “Bisogna ricominciare a dare un valore morale alla partecipazione, alla responsabilità di prendere parte alle scelte che determinano il nostro futuro, quello del nostro Paese e dell’Europa. Perché giorno dopo giorno il disinteresse e gli egoismi consumano la libertà”. Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, partecipando oggi a Trieste alle cerimonie del 25 aprile che si sono tenute presso la Risiera di San Sabba.“Stiamo vivendo una fase delicatissima – ha continuato la presidente - forse addirittura rischiosa per l’assetto democratico della nostra Repubblica, e direi anche delle democrazie storiche continentali. L’avanzata della destra intollerante, xenofoba e protezionista non è minimamente da sottovalutare, perché ripetendo il suo verbo crea assuefazione: per costoro la libertà non è una dote che arricchisce tutti, ma un privilegio di cui può farsi forte il singolo”.