25 APRILE: SERRACCHIANI, DISINTERESSE E EGOISMI CONSUMANO LA LIBERTà (2)

25 aprile 2017- 11:37

(AdnKronos) - Per Serracchiani “libertà, democrazia e politica non possono essere mai disgiunte, e il grande esempio della Resistenza e della Liberazione fu la riabilitazione della politica, come strumento per riconquistare la libertà esercitata nelle regole della democrazia. Guardiamoci perciò da chi vuole guadagnare consenso gettando discredito sulla politica in quanto tale: essa cammina sulle gambe degli uomini, condividendone sempre e comunque pregi e difetti. Correggiamola ma non disprezziamola”.“Nel nome dei nostri padri, è giusto vigilare, ed è doveroso proteggere la dignità delle Istituzioni, perché l’edificio del nostro Stato fu già abbattuto una volta, con le armi e col sostegno di un consenso artefatto. La guerra, la sconfitta e il sangue fraterno furono il prezzo pagato per la ricostruzione della civile convivenza. In questa Risiera consacrata alle vittime dell’intolleranza, giuriamo di lottare – ha concluso Serracchiani - perché tutto ciò non accada mai più”.