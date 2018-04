23 aprile 2018- 13:30 25 aprile: Venezia, aperture straordinarie Palazzo Grassi e Punta Dogana

Venezia, 23 apr. (AdnKronos) - In occasione delle festività nazionali di mercoledì 25 aprile e martedì 1 maggio 2018, Palazzo Grassi e Punta della Dogana resteranno aperti al pubblico, secondo i consueti orari di visita: dalle 10.00 alle 19.00 con ultimo ingresso alle ore 18.00.A Palazzo Grassi è visitabile, sino a domenica 9 gennaio 2019, la mostra Cows by the Water, grande monografica dedicata all’artista tedesco Albert Oehlen, a cura di Caroline Bourgeois, e a Punta della Dogana, sino a domenica 16 dicembre 2018, Dancing With Myself, collettiva a cura di Martin Bethenod e Florian Ebner, nata dalla collaborazione tra la Pinault Collection e il Museum Folkwang di Essen.Anche in queste giornate di apertura straordinaria sarà possibile prenotare una visita guidata speciale per singoli o gruppi, mentre proseguono le visite guidate gratuite del sabato, accessibili anche alle famiglie con la possibilità di integrare un programma speciale dedicato ai piccoli partecipanti. Le visite hanno partenza a orari fissi: alle 15.00 a Punta della Dogana e alle 17.00 a Palazzo Grassi; per info, prenotazioni e tariffe: palazzograssi.it/visita.