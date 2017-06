2 GIUGNO: BOLDRINI, NAZIONALISMO NON è PATRIOTTISMO

2 giugno 2017- 15:28

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Il concetto di patria non ha niente a a che vedere con le ideologie nazionaliste. Il nazionalismo esclude, la patria è inclusiva; il nazionalismo è aggressivo, la patria è solidale; il nazionalismo costruisce muri, mette fili spinati se possibile, il patriottismo tende la mano agli altri; tendere la mano agli altri è patriottismo". Lo ha sottolineato la presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione della manifestazione organizzata a Montecitorio 'Servizio civile -Giovani per un'Italia solidale'.