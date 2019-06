2 giugno 2019- 15:23 2 Giugno: D'Incà, 'abbiamo bisogno di coesione e non di dvisioni'

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani, un’occasione per ricordarci i sacrifici e l’impegno che hanno portato alla nascita della nostra Repubblica. È un evento da rispettare e celebrare con entusiasmo, pensando anche al percorso successivo che ha permesso di mettere a punto la nostra Costituzione, un documento straordinario a garanzia dei diritti e doveri dei cittadini”. Lo afferma Federico D'Incà, deputato M5S e questore della Camera. “Abbiamo bisogno di coesione e non di divisioni –aggiunge- tenendo presente i nostri valori fondati sulla democrazia, resi tali dalla capacità da parte del nostro Paese di rialzare la testa dopo la Seconda guerra mondiale. Un’Italia più forte è quella in grado di cogliere le sfide del futuro e di sapersi confrontare al meglio con l’Europa e con il resto del mondo. Dobbiamo, inoltre, trasmettere ai nostri giovani l’importanza della Repubblica e il rispetto nei confronti del prossimo e delle istituzioni: proprio oggi, a Montecitorio, la ‘casa degli italiani’, gli studenti hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dell’Aula e delle sale. Sono una grande speranza per il nostro Paese”.