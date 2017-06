2 GIUGNO: DOMANI VARIATI SFILERà CON I SINDACI A ROMA

1 giugno 2017- 12:13

Vicenza, 1 giu. (AdnKronos) - Per il 71° anniversario di fondazione della Repubblica, domani venerdì 2 giugno, il sindaco di Vicenza Achille Variati sfilerà a Roma, lungo via dei Fori Imperiali, con una nutrita schiera di sindaci dei Comuni italiani aderenti all'Anci, alla presenza del Capo dello Stato e delle massime cariche istituzionali.A Vicenza, alla cerimonia promossa dalla Prefettura in piazza dei Signori alle 10.30, il Comune parteciperà con una rappresentanza interamente “al femminile”: la fascia tricolore sarà indossata dall'assessore Michela Cavalieri, mentre l'alfiere delegato a portare la bandiera della Città decorata di due medaglie d'oro al valore militare sarà la consigliera comunale Bianca Ambrosini.