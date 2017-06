2 GIUGNO: DONAZZAN AD ALPINI E FANTI, DIFENDIAMO INSIEME I SACRARI MILITARI

1 giugno 2017- 17:36

Venezia, 1 giu. (AdnKronos) - "Alla vigilia del 2 giugno e ad un anno dalla chiusura delle commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra, vorrei condividere con voi la mia preoccupazione per i nostri Sacrari Militari". Esordisce così l'assessore regionale del Veneto, Elena Donazzan, in una lettera inviata a Sebastiano Favero ed Antonio Baretta, rispettivamente presidente dell'Associazione Nazionale Alpini e presidente dell'Associazione Nazionale del Fante."I Sacrari rappresentano la nostra identità, l’eroismo e lo spirito di sacrificio con cui i nostri padri e nonni difesero la Patria, l’amore di chi per un’ideale seppe rinunciare al bene della vita - riprende Donazzan -. La Grande Guerra, ormai è riconosciuto da molti storici, riunì veramente l'Italia sotto un’unica bandiera: ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia divennero fratelli vivendo fianco a fianco nelle trincee e sui campi di battaglia e, alla fine, riposando fianco a fianco in quei Sacrari che ci testimoniano la grandezza del loro sacrificio".