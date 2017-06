2 GIUGNO: DONAZZAN AD ALPINI E FANTI, DIFENDIAMO INSIEME I SACRARI MILITARI (2)

1 giugno 2017- 17:36

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Spiace, pertanto, constatare che la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio il 14 dicembre 2012, con il nome di “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, non abbia ancora proceduto a finanziare tutta una serie di interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e ripristino dei nostri Sacrari, che come ben tutti sappiamo abbisognano di lavori seri e tempestivi, per poter continuare ad esercitare quel ruolo legato alla memoria di un popolo che, in quei luoghi, ritrova la Patria", sottolinea."Sarebbe dunque auspicabile - aggiunge l'assessore regionale - che tutti noi, con diversi ruoli e responsabilità, ci unissimo per denunciare questa situazione. Chiedo il vostro aiuto anche come presidente del Comitato ”Riapriamo il Tempio Ossario” una iniziativa spontanea, che ha coinvolto cittadini innamorati della propria terra e della storia che la circonda, i quali, unendo le risorse private a quelle pubbliche, hanno permesso la riapertura del Tempio, simbolo per Bassano del Grappa e per l’Italia. Ora, però, ci serve quell’aiuto che pur essendo stato promesso dal Governo, mai è arrivato", conclude.