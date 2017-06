2 GIUGNO: MATTARELLA, PARATA MOSTRA PAESE COESO E CON PRESTIGIO INTERNAZIONALE

2 giugno 2017- 12:35

Roma, (AdnKronos) - "Le rappresentanze dello Stato e della società civile, che quotidianamente si prodigano con professionalità e sacrificio al servizio del Paese, la significativa partecipazione dei Corpi armati e non armati dello Stato, hanno fornito l’immagine coesa di un Paese capace di assumere responsabilità nella comunità internazionale". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla ministra della Difesa, Roberta Pinotti, al termine della Rvista militare. "Esprimo il mio più vivo compiacimento -sottolinea il Capo dello Stato- per il contributo delle Forze Armate alla cerimonia commemorativa della Repubblica, appena conclusasi. La perfetta conduzione della manifestazione ha evidenziato la presenza di un patrimonio di donne e uomini motivati, di grande determinazione e volontà, a conferma che la forza principale della Repubblica e delle sue Forze Armate risiede nella qualità di una componente umana ispirata a valori di rispetto della dignità di ogni persona e di difesa della libertà e della democrazia".