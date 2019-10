30 ottobre 2019- 16:24 2 novembre: Venezia, apre il ponte galleggiante per cimitero S.Michele

Venezia, 30 ott. (Adnkronos) - Verrà inaugurato domani, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del patriarca di Venezia Francesco Moraglia e delle massime autorità cittadine, il ponte galleggiante che in occasione delle festività dei Santi e dei defunti unirà Fondamente Nove al cimitero di San Michele in Isola. Il ripristino di un'antica tradizione veneziana interrotta nel 1950 e che il sindaco ha voluto recuperare.La struttura, lunga 407 metri e larga 15,5 metri, è stata assemblata, da Insula S.p.A. con elementi modulari come quelli già utilizzati in occasione del ponte votivo del Redentore, della Festa della Salute e della Venice Marathon. In attesa dell'apertura ufficiale, la Direzione Polizia locale ha emanato l'ordinanza dirigenziale che disciplina le misure a tutela della circolazione pedonale. La nuova passerella sarà transitabile a partire dalle 13.30 di giovedì 31 ottobre fino alle 15.30 di domenica 10 novembre. Il 31 ottobre e l'1, 2, 3 novembre l'utilizzo del ponte galleggiante per accedere al cimitero monumentale di San Michele sarà riservato ai soli residenti o possessori della tessera Venezia Unica.Il provvedimento dispone inoltre che dal 31 ottobre al 3 novembre e il fine settimana del 9-10 novembre, in caso di notevole afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale nell'area di accesso al ponte provvisorio delle Fondamente Nove, la Polizia locale potrà: dirottare il traffico pedonale organizzandolo mediante l'istituzione di sensi unici; inibire l'accesso in determinate zone ove la presenza e il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità. Per tutto il periodo di apertura del ponte galleggiante potrà essere interdetto il transito pedonale, chiudendo l'accesso alla passerella, in caso di marea superiore a 115 cm, di forte vento o avverse condizioni meteo. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti comporterà una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. Il ponte sarà transitabile in direzione dell'isola di San Michele dall'orario di apertura fino a un'ora prima della chiusura, mentre potrà essere percorso in direzione Fondamente Nove fino alla chiusura del cimitero.